Creierul nefolosit ruginește. Șase reguli care mențin mintea limpede

ShareTweet Stilul de viata are un impact enorm in sanatatea creierului. Ceea ce mancam, ceea ce bem, cat efort fizic depunem, cat de bine dormim, cat de mult socializam, cat de bine manageriem stresul, toate conteaza. 1. Exercitiile fizice regulate reduc riscul de a dezvolta boli neurodegenerative de tipul Alzheimer. Sportul imbunatateste circulatia sangelui si memoria, stimuleaza acele schimbari la nivelul chimiei creierului care sporesc capacitatea de a invata, buna dispozitie si gandirea. 2. Alimentatia sanatoasa ne ajuta sa gandim mai bine. Suntem ceea ce mancam. Pe masura ce imbatranim, creste si riscul expunerii la stres oxidativ – asemanator unei biciclete ruginite sau a unui mar mancat pe jumatate – care distruge celulele nervoase. Alimentele bogate in antioxidanti ajuta la diminuarea „ruginirii“ creierului. 3. Controlul factorilor de risc. Hipertensiunea, diabetul, obezitatea, depresia, traumatismele craniene, nivelul ridicat al colesterolului si fumatul cresc riscul de dementa. Toti acesti factori de risc pot fi diminuati prin vointa noastra. Prin urmare, este necesar sa ne facem controale medicale regulate si sa luam medicamentele prescrise. 4. Somnul si relaxarea. Odihna ne energizeaza, ne imbunatateste starea de spirit si sistemul imunitar. De asemenea, reduce riscul de a dezvolta placi de proteine anormale la nivelul celulelor nervoase, asociate cu maladia Alzheimer. Practicarea meditatiei si managementul stresului pot incetini deteriorarea adusa de varsta sanatatii creierului. Mai mult pe sanatate.bzi.ro ShareTweet