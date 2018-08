Creierul uman este uimitor. Iata 8 dovezi ca sa te convingi de puterea lui

Creierul uman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Creierul uman este uimitor. Cantareste aproximativ 1,5 kg, dezvolta o putere de 20 W si inca se mai dezbate daca este CEL MAI important organ al corpului uman. Creierul uman face atat de multe incat cercetatorii nu i-au descoperit inca toate functiile. Iata 8 dovezi care te vor convinge de puterea extraordinara pe care o are creierul uman. 1. In timpul somnului, creierul paralizeaza corpul Cand visezi, este o minune ca nu alergi, nu sari, nu zbori, asa cum se petrece in vis. In realitate, aceste lucruri nu se intampla deoarece creierul “opreste” celulele care controleaza muschii. 2. Subconstientul iti controleaza viata Credeai ca esti “stapan” pe viata ta? Gresit! Cercetatorii ...