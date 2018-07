Dude albe google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Creste peste tot, dar stiati ca este inamicul tumorilor, diabetului zahar si hipertensiunii? Cu siguranta multi dintre voi ati mancat aceste fructe in copilarie cand mergeati in vacanta la bunici, dar atunci nu aveati habar de cat de benefice sunt pentru organismal nostru. Dudul alb are o viata scurta, creste rapid. Este un copac mic de dimensiuni medii, care creste pana la 10–20 m. Specia este nativa din nordul Chinei si este larg cultivata si naturalizata in alta parte. In Romania, dudul alb este foarte raspandit la campie si la deal, dar este cultivat si de-a lungul drumurilor. Beneficii Unii dintre compusii aflati in dude ajuta la incetinirea descompunerii zaharului din intestine, ceea ce duce la ...