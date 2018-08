Cresterea cooperarii transfrontaliere si prevenirea situatiilor de urgenta: Contract de peste 400.000 de euro, semnat de Primaria Ovidiu

Primăria Ovidiu a semnat, la sfârșitul lunii trecute, un contract de finanțare a proiectului „Integrated risk management and efficient reactions of authorities for civil safety”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Interreg VA România-Bulgaria, Axa 3 „O regiune sigură”. Durata contractului este de 24 de luni de la data semnării contractului de finanțare.Beneficiarul lider al proiectului este UAT Oraș Ovidiu, partenerii fiind Primăria orașului Șabla și Fundația Idein Developpment Foundation din Bulgaria. Valoarea totală a proiectului este de 988.827,18 euro dintre care 420. 897,4 euro valoarea alocată pentru liderul beneficiar UAT Oraș Ovidiu.Contractul a fost încheiat între Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România-Bulgaria în calitate de secretariatul comun, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management și Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Ovidiu, în calitate de beneficiar.În cadrul proiectului vor fi executate următoarele activități: elaborarea hărților digitale de situații cu potențial de hazard/ riscuri naturale; achiziția unei autospeciale destinată intervenției la stingerea incendiilor dotată cu stingătoare, costum de intervenție pompieri, complet 3, generator și alte dotari specifice; achiziția unei ambulanțe tip B, dotată cu targă principală, cu sistem fixare pacient; targă lopată (scoop stretcher); saltea vacuum; scaun cu rotile (în afara cazului când targa principală are și această funcție), cu sistem fixare pacient; cearșaf de transport sau saltea de transfer; dispozitiv de tracțiune pentru fracturile de femur; set atele vacuum sau gonflabile; atele cervicale adulți / copii set complet sau un număr minim de 3 gulere cervicale reglabile la care se vor adauga mărimile pediatrice; suport agățare perfuzii.La acestea se adaugă achiziția unei bărci de salvare cu toate dotarile aferente, achiziționarea echipamentului necesar pentru alertarea populației în situații de urgență. Nu în ulrtimul rând va fi achiziționat un microbuz 13+1 locuri, îmbunătățirea capacității de reacție pentru echipele de voluntari prin echiparea unităților voluntare de intervenție cu echipament specific pentru intervenție în situațiile de urgență (casca de protecție pentru pompieri, masca de gaze, vesta de salvare, binoclu, trusa de prim ajutor, stații radio de alarmare, extinctoare, video proiector, ecran de proiecție, unitate hard disc, sistem de stingere a incendiilor, echipament de protecție, aparat de respirat cu aer comprimat, generator, saltea sanitara, covor izolator, cizme izolatoare, mănuși de cauciuc izolatoare).Proiectul are ca obiectiv creșterea cooperării transfrontaliere pentru prevenirea situațiilor de urgență şi a serviciilor de prevenire a dezastrelor naturale. În același timp, proiectul își propune să dezvolte capacitatea autorităților pentru a reacționa rapid la amenințări pentru a asigura o zonă sigură pentru dezvoltarea sustenabilă și pentru a crește standardele de viață ale populației.Abordarea transfrontalieră a acestui proiect (UAT Oraș Ovidiu și partenerii municipalitatea Șabla și Fundația Idein din Bulgaria) va fi demonstrată de echipe comune, suport financiar comun și management comun.Obiectivele specifice vizează în special creșterea coordonării și a reacțiilor eficiente ale autorităților pentru situațiile de urgență cauzate de dezastrele naturale, configurarea și integrarea armonizată a unui sistem pentru o mai bună prognoză și gestionarea naturală și pericole antropice în zona România-Bulgaria, echiparea autorităților locale cu echipament specific necesar pentru managementul riscului în zona transfrontalieră care să asigure o intervenție eficientă în situațiile de urgență, achiziționarea unor echipamente de alertă a populației în situațiile de urgență pentru informarea populației în caz de calamități cum ar fi cutremure/ incendii și dezvoltarea/elaborarea de hărți comune de evenimente cu risc de calamitate, diseminarea și informarea care sa asigure creșterea informării generale privind măsurile de protecție în situațiile de urgenta, obiectivul de management al situațiilor de risc implică atât acțiuni de prevenire și intervenție în vederea salvării de vieți omenești, dotarea cu mijloace de intervenție și echipamentele specifice folosite în situațiile de calamitați naturale cât și know how-ul dobândit prin training-ul echipelor de voluntari.