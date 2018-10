Crima care a ingrozit o localitate din Iasi! Barbat ucis cu salbaticie de catre un consatean

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O crima petrecuta aseara in localitatea ieseana Tatarusi i-a lasat masca pe consateni. Este vorba despre un barbat de 41 de ani care a fost injunghiat cu salbaticie de un localnic. Crima a avut loc in locuinta ucigasului, pe numele sau Constantin Sofronia (50 de ani). Victima il ajuta cu treburile gospodaresti, respectiv la taiat lemne. Dupa ce au terminat cu treburile casei, cei doi s-au cinstit cu alcool, iar la un moment intre ei a pornit un conflict. In cele din urma scandalul a degenerat, iar Sofronie a pus mana pe un cutit pe care i l-a infipt victimei in zona toracica. Citeste si: Scene desprinse din filmele de groaza la Iasi! I-a taiat gatul prietenului cu un cutit, apoi a asteptat cuminte politia Din pacate echipa ...