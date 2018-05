Crima de la Botosani. Procurorii nu exclud posibilitatea ca Bogdan Ionel sa fi fost instigat sa o ucida pe Petronela, in padurea de la Pacea

Procurorii nu exclud posibilitatea ca Bogdan Ionel sa fi fost instigat sa o ucida pe Petronela, in padurea de la Pacea, ancheta in cazul crimei de la Botosani, de acum 10 zile, fiind una extrem de complexa.

Chiar daca adolescentul de 16 ani si-a recunoscut fapta si dovezile de pana acum stranse de anchetatori il arata ca unic faptuitor, se ia in calcul si posibilitatea ca o alta persoana sa fi comis crima sau sa fi fost complice. "Acum exista posibilitatea la un moment dat sa se constate ca o fi si ADN-ul si a altei persoane, celule epiteliale de la alte persoane. Dar dureaza pana vezi asa ceva.", a declarat Valeriu Chihaia, prim procuror Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani, citat de botoseneanul.ro.

Anchetatorii iau in considerare toate pistele si astfel incearca sa reconstituie traseul Petronelei de la scoala in parc si mai apoi in padurea de la Pacea, prin analizarea camerelor video care se afla pe strazile respective.

Se iau de asemenea in considerare si declaratiile unor apropiati, insa doar ca piste. La acest moment nu exista indicii clare pentru ca ancheta sa fie extinsa. Prietena tanarului arestat se afla in continuare internata la Psihiatrie unde este sub tratament si nu poate fi audiata.

Atunci cand medicii vor permite acest lucru ea va avea calitatea de martor obligatoriu in ancheta, insa anchetatorii subliniaza ca la acest moment nu exista date care sa conduca pe extindere asupra altei persoane sau altei infractiuni.

"Aceste piste pe care le spune toata lumea, nu poti sa nu le iei in considerare, dar trebuie cercetate. Deocamdata nu avem date suficiente ca sa banuim pe altcineva din punct de vedere procedural. Nu exista o extindere asupra vreunei alte persoane care sa fie complice sau instigator. Nu avem nimic cu privire la alta persoana.", e declaratia lui Valeriu Chihaia, prim procuror Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani.

Ancheta in acest caz este una de durata pentru ca presupune efectuarea de tot felul de analize, inclusiv cea ADN sau examene histopatologice.

Petronela Mihalachi a murit dupa ce a fost injunghiata de 32 de ori cu un cutit de bucatarie. Rezultatele preliminare ale necropsiei care au ajuns la dosarul anchetatorilor arata ca toate au fost in zona pieptului, atingand inima si alte artere.

