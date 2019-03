Crima de la metrou. Magdalena Șerban condamnata la inchisoare pe viata

"M-am simţit rău în ziua aceea. Am căutat de lucru la metrou, la mai multe staţii, pe la chioşcuri. M-am simţit nefolositoare. S-a întâmplat ce s-a întâmplat şi îmi pare rău. (...) Am lucrat şi în Spania, la curăţenie. În Spania am fost internată într-un spital de psihiatrie. (...) Am avut gânduri negre, ameţeli. Mă refer la aceste acţiuni făcute de mine. (...) Era înainte de sărbători. Nu cunosc bine staţiile de la metrou. Prima fată semăna foarte mult cu cea la care am fost în Spania. Faţa ei îmi era cunoscută. Mi-au venit gânduri negre, să o împing pe staţia de la metrou, pe podea, pe podeaua dintre staţii. După aceste gânduri, am acţionat. Am văzut-o când aştepta metroul. Erau mai multe persoane acolo. Am împins-o o dată, după care m-a împins şi ea, moment în care am împins-o şi eu, să nu cad. După ce am împins-o prima dată, a căzut pe podea. Şi a doua oară tot pe podea ar fi căzut, pentru că nu s-a mişcat, a opus rezistenţă. După aceea, a venit metroul, iar ea a plecat. Eu am ieşit afară, m-am dus şi am mâncat, apoi am mai întrebat pe la magazine dacă au nevoie de vânzător. Nu am găsit şi am plecat la Dristor", a spus Magdalena Şerban.