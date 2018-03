Crima din Brasov - Raportul toxicologic arata ca suspectul se drogase

Florin Mircea Buliga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florin Mircea Buliga, omul de afaceri din Brasov care si-a omorat luni noaptea sotia si cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18, se drogase. Raportul toxicologic arata ca avea in sange urme de stupefiante, urmand sa fie stabilit in ce masura i-au tulburat mintile barbatului bantuit de deliruri mistice si crize suicidale. Analizele cerute de procurori au scos in evidenta urme de THC, substanta activa din cannabis. Vezi si: Crima din Brasov: Ce au gasit legistii la autopsie. Avocatul criminalului vine cu noi informatii infioratoare despre acesta Urmatoarea etapa in ancheta este aflarea momentului in care se drogase barbatul acuzat de tripla crima. Substanta dispare din sange in ...