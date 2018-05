Crima din Vama Veche. Adolescent de 17 ani cu antecedente penale, arestat preventiv

Dupa retinerea a patru tineri in cazul omorului petrecut pe Litoral, politia are un prim suspect, un tanar aflat deja sub control judiciar.

Tribunalul Constanta a decis duminica arestarea preventiva pentru 30 de zile pentru un minor de 17 ani, banuit a fi principalul vinovat de uciderea, sambata, pe plaja din Vama Veche, a unui barbat in varsta de 34 de ani, din localitatea Tecuci, informeaza un comunicat de presa al IPJ Constanta.

Potrivit sursei citate, tanarul, in varsta de 17 ani, considerat a fi principalul suspect intr-un caz de agresiune violenta cu corp dur, ce a produs moartea unui barbat de 34 de ani, din localitatea Tecuci, pe plaja din Vama Veche, a fost retinut de politisti, alaturi de alti trei prieteni, chiar in cursul zilei de sambata.

In urma audierii martorilor si stabilirii unui profil al suspectilor, in cazul omorului din Vama Veche, politistii constanteni au identificat, in tren, in Gara Costinesti, un grup de patru persoane (doi baieti si doua fete), pe care le-au condus la audieri. Una dintre aceste persoane, un tanar in varsta de 17 ani aflat din anul 2017 sub control judiciar pentru trafic si detinere de droguri, este banuita drept autorul agresiunii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.