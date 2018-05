Crima in Vama Veche! Un barbat a fost gasit mort pe plaja. Cine este victima

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crima in Vama Veche! Politistii au deschis o ancheta dupa ce un barbat a fost gasit mort pe plaja din statiune, existand indicii ca ar fi fost batut crunt si ulterior abandonat. Un barbat a fost gasit decedat, sambata, pe plaja din Vama Veche, in zona Amphora, informeaza purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Constanta, dr. Claudia Tatarici. Potrivit sursei citate, dispeceratul SAJ fusese apelat sambata, in jurul orei 12,40, de o persoana care a gasit victima in stare de inconstienta. „Din primele evaluari, persoana decedata de sex masculin are in jur de 40 de ani si dupa cum se prezinta pare a sa fi fost o persoana fara adapost, dar pe corp sunt multiple lovituri si mult sange, adica urme ale u ...