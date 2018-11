Crima oribila la Geaca: Și-a ucis soția dupa ce a primit "semnale" de la un BMW

Crima la Geaca

O crimă șocantă a avut loc în satul Lacu din Comuna Geaca. Un bărbat în vârstă de 54 de ani și-a ucis soția în vârstă de 50 de ani. Cel care a anunțat oribila fapta a fost chiar criminalul, care și-a sunat fratele și i-a spus ce a făcut.

Cei doi soti locuiau in Cluj-Napoca, dar fiecare sfarsit de saptamana si-l petreceau in casa parinteasca a femeii, in localitatea Lacu. Aseara au venit pentru ca astazi urmau sa taie porcul si nimic nu prevestea ceea ce urma sa se intample. In aceasta dimineata in jurul orei 6:30, barbatul si-a sunat fratele si i-a spus ca si-a omorat sotia, strangand-o de gat. Dupa ce a ajuns la casa celor doi, fratele agresorului a anuntat politia. In scurt timp, locul a fost impanzit de politisti si criminalisti, care au inceput cercetarile. Femeia zacea fara suflare in dormitor, langa pat. Dus la audieri, agresorul le-a povestit politistilor ca inca de aseara “a primit niste coduri, conform carora, la ora 3 si 19 minute trebuia sa isi ucida sotia”. Barbatul le-a mai spus acnehtatorilor ca a trecut la fapte abia cand un BMW de culoare neagra a parcat in fata casei si a facut “flash-uri cu farurile, acela fiind semnalul stabilit de codurile primite”, scrie dejeanul.ro.

Barbatul care avea un ateliar de tamplarie nu era cunoscut cu probleme psihice si nici nu facea tratament. Urmeaza ca acesta sa fie supus unei expertize pentru a se afla daca a avut discernamant in momentul comiterii faptei.

