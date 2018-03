Crima SOCANTA la Cluj: Femeie 79 de ani, aruncata de la etajul 10 al unui bloc din Manastur. Autorul este chiar nepotul ei

Criminalisti foto arhiva

Un caz incredibil a avut loc in cursul zilei de vineri, 16 martie, la Cluj, acolo unde o femeie de 79 de ani a fost impinsa de nepotul ei de la etajul zece al unui bloc de pe strada Mehedinti, din cartierul Manastur, chiar de catre nepotul ei.

Politia a fost chemata la acest caz, vineri dimineata, in jurul orei 9.30. In prima faza s-a crezut ca femeia a cazut, dar apoi sotul acesteia a aruncat bomba: ”Nepotul meu ne-a batut si apoi a impins-o pe sotia mea de la etaj”, arata stiridecluj.ro

Autorul crimei are 23 de ani, este bolnav psihic şi sufera de schizofrenie paranoida, sustine mama acestuia. ”Fiul meu are probleme psihice si a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, avand si certificat medical. Ia medicamente si a fost internat. Nu imi explic ce s-a intamplat. Era in casa de cateva zile cu bunicii si acum s-a intamplat aceasta tragedie”, sustine aceasta.

Mama baiatului a spus ca si tatal ei, bunicul tanarului, a fost dus la spital, avand rani la fata, in urma loviturilor de pumni primite. Bunicul tanarului are 89 de ani, mai arata sursa citata.

