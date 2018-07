Crima socanta la Craiova! O mama a luat viata copiilor sai! Motivul: Diavolul de langa pat

politia crima google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caz socant in Craiova! O femeie in varsta de 33 de ani si-a ucis copilul de numai 3 ani pentru ca a crezut ca este diavolul langa ea in pat, spun anchetatorii. Din primele informatii, aceasta ar fi asistent social in Craiova, iar sotul sau este jandarm la ISU Dolj. Si-a privit calaul in ochi cum o lovea pana si-a dat ultima suflare! Batuta prin tot satul de iubitul sau drogat, a cazut pe camp si a murit cu ochii deschisi Cei doi soti mai inca doi copii, o fata de un an si un baiat de opt ani. Femeia nu este cunoscuta ca suferind de vreo boala psihica, insa mama acesteia a declarat ca, in urma cu patru luni, ar fi suferit o depresie postnatala si se afla sub tratament. Femeia a fost retinuta pentru 24 d ...