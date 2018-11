CRIMINAL Ce au gasit romanii in laptele pe care il beau: Autoritațile au dat amenzi și au oprit comercializarea

Aproape 500 de litri de lapte au fost retrași, luni, din magazinele din Suceava, după ce Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava a fost sesizată că în sticlele de lapte se află garnituri. Fabrica a fost amendată cu 10.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Fabrica de lapte din municipiul Suceava a fost amendată de reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Suceava cu 10.000 de lei după ce două persoane care au cumpărat lapte au găsit impurități și bucăți de garnituri în sticle. Tot laptele a fost retras de la comercializare și distrus.

Conform conducerii DSVSA Suceava, impuritățile care au ajuns în sticle nu constituiau un pericol pentru sănătatea consumatorilor, ele provenind de la o defecțiune a instalației de dezinfecție.

“Echipamentul de pasteurizare a laptelui, și, în general, și instalațiile, sunt dezinfectate într-un sistem de circuit închis. Urmează, apoi, o fază de preclătire-clătire, dezinfecție propriu-zisă, clătire și reînceperea procesului. La ultima fază, pe instalație a fost o suprapresiune și au cedat două-trei garnituri din echipament, care s-au găsit în unii recipienți de lapte. Nu a fost niciun pericol pentru consumator, dar a existat un disconfort - tot ce este alb trebuie să fie lapte. Dacă este altă culoare, înseamnă că este o impuritate. Am primit două sesizări în sensul acesta, ne-am deplasat, am verificat problema și am aplicat o sancțiune pentru neîntreținerea echipamentelor. Am aplicat o sancțiune contravențională de 10.000 de lei”, a declarat, pentru corespodnentul MEDIAFAX, directorul DSVSA Suceava, dr. Ioan Corduneanu.

Întreaga cantitate de lapte, respectiv 480 de litri, a fost retras din consum și distrus.