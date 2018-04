CRIMINALUL care și-a UCIS soția și pe cei doi copii a lasat un jurnal: Cuvintele scrise imediat dupa CRIMA care a ȘOCAT Romania

Florin Buliga este bărbatul care și-a ucis soția și pe cei doi copii ai săi, o fată de 18 ani și un băiat de 13 ani, în timp ce aceștia dormeau, după ce a făcut o vizită la o mănăstire. Buliga a lăsat un jurnal, găsit de anchetatori. Criminalul din Brașov a încercat să se sinucidă, dar nu a reușit.

„26.03.2018 Astăzi Ştefan, Monica şi Ioana au plecat la Dumnezeu. Să le fie sufletul uşor! Doamne ajută! Au plecat înaintea mea, aş fi dorit să plec eu, însă Dumnezeu nu m-a lăsat, cuţitul a intrat până la capăt, dar nu am murit fizic.”

Fila a 2-a "Au plecat într-un loc mai bun decât unde ne aflăm noi, pe Pământul subjugat, şi noi sclavi pe el. Am înţeles că suntem fiinţe de lumina, dar am ajuns în Babilon, nimeni nu se mai înţelege cu nimeni, cuvintele aruncate sunt foarte des grele, chiar şi în familie. Familiile sunt dezbinate, fugiţi din ţara, ţara este sarăcită maxim, nimic nu mai are valoare, doar banii (scrie „fratii tai” şi apoi şterge – n.n.) toţi fug după bani şi apoi vor sănătate. Am văzut aproape 11 ani cum oamenii.”

Fila a 3-a „Uite că mai importantă este sănătatea sufletului. Pe el îl uită complet, se gândesc că e ceva acolo care se duce undeva, indiferent (cuvânt şters – n.n.) unde. Am văzut ieri la mănăstirea Sinca Veche cum un ( n.n textul nu are final)” se arată în notiţele lui Florin Buliga, criminalul din Braşov, conform evz.ro.

