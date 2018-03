Criminalul din Brasov sustine ca poate vorbi telepatic cu familia lui: „Copiii mi-au spus ca e mai bine acolo!” Criminalul din Brasov, Florin Mircea Buliga, a facut declaratii halucinante. El le-a spus anchetatorilor ca poate comunica telepatic cu sotia

florin buliga

Criminalul din Brasov, Florin Mircea Buliga, a facut declaratii halucinante. El le-a spus anchetatorilor ca poate comunica telepatic cu sotia si cei doi copii pe care i-a omorat. Barbatul sustine ca victimele i-au transmis ca „e mai bine acolo”. De asemenea, el le-a mai spus politistilor ca a vorbit cu cei doi copii in timp ce ii omora si pana cand acestia si-au dat ultima suflare.

„Copiii mi-au spus ca e mai bine acolo!”, le-ar fi spus criminalul din Brasov anchetatorilor, potrivit stirilekanald.ro. Florin Mircea Buliga le-a spus oamenilor legii ca el crede in reincarnare si in existenta vietilor multiple. Mai mult, el a vrut sa-i ucida pe sotia si copiii ei in perioada Pastelui, pentru ca atunci „trebuie sa moara anumite persoane alese”. Anchetatorii l-au descris ca pe o persoana „ciudata”, dar nu „nebuna”.

A auzit voci care i-au spus sa se omoare

Inainte de a comite crima, Buliga a fost la Manastirea Sinca Veche. Acolo, barbatul sustine ca ar fi auzit niste voci care l-ar fi indemnat sa isi ia viata. Barbatul chiar ar fi incercat sa se sinucida, dar nu a reusit, dupa care s-a decis sa ia viata membrilor familiei sale. Florin Mircea Buliga le-a spus anchetatorilor ca prin gestul sau le-a salvat sufletele celor dragi. De asemenea, criminalul crede ca a avut o revelatie religioasa.

Barbatul a fost dependent de alcool si ca in urma cu un an a urmat un tratament pentru a scapa de alcoolism. Vecinii spun ca nu au obervat ca omul sa fie beat vreodata, dar familia Buliga se mutase recent in apartamentul din blocul din cartierul Noua.

