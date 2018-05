Criminalul Esterei a facut si alte victime: „Am tacut si mi-a facut ceea ce mi-a cerut el!”

E stare de alerta in Baia Mare, de cand o fetita de numai cinci anisori a fost gasita moarta si mutilata, intr-o cladire neterminata de la marginea orasului. Potrivit medicilor legisti, Estera a fost violata inainte sa fie ucisa cu bestialitate. A trecut mai bine de o saptamana de la crima care a socat intreaga tara, iar cel responsabil umbla liber strazi. O adolescenta crede ca cel care a traumatizat-o pe ea este acelasi care violat-o si a ucis-o pe Estera.

Fata a povestit, in cadrul unei emisiuni tv, cum a fost agresata de un barbat care se potriveste descrierilor criminalului Esterei. Numai o minune a ajutat-o pe adolescenta, care isi doreste sa ramana anonima, sa scape cu viata din mainile pedofilului.

Eu sunt ferm convinsa ca cel care a ucis-o pe Estera este si cel care pe mine m-a tarumatizat. M-a dus intr-un bloc ruinat, tot din jurul combinatului. Si acum mi-l amintesc. Mi-e foarte greu sa povestesc. Era seara. Eram cu prietenii mei in fata blocului si a aparut un barbat inalt, foare ciudat. Avea haine negre. Era imbracat in haine largi, negre. Avea parul lung, nu avea barba. Acea seara mi-a marcat viata. Si acum sunt traumatizata de ceea ce mi s-a intamplat. Dupa ce prietenii mei au plecat in casa, eu am ramas singura in fata blocului. Cand m-am ridicat, am vazut ca acest barbat, care avea si un cutit la el si m-a amenintat. Mi-a spus <> Eram foarte speriata, imi venea sa si tip, in aceslasi timp sa cer ajutor. Insa, am tacut si am facut ceea ce mi-a cerut el. Mi-a zis sa ma dezbrac. Mi-am dar tricoul de pe mine jos. A incercat sa ma violeze, dar nu a apucat. Minunea a facut ca la un moment dat, un barbat a venit la momentul potrivit. Daca acel om nu ar fi venit acolo la acea ora eu eram in locul Esterei. Din pacate, Estera nu a mai avut norocul pe care l-am avut eu”, a marturisit adolescenta.

