Criminalul Petronelei nu va merge la puscarie. Daca va fi condamnat pentru omor, Bogdan Ionel va fi internat intr-un centru de reeducare

Bogdan Ionel, adolescentul de 17 ani care a ucis-o pe Petronela Mihalachi, intr-o padure de la marginea orasului Botosani, a fost trimis in judecata de procurori in 3 septembrie. Daca va fi condamnat la o pedeaspa privativa de libertate, o va executa intr-un centru de reeducare si ar putea fi eliberat in jurul varstei de 30 de ani.

Procesul adolescentului se va judeca la Tribunalul Botosani, insa la acest moment nu a fost fixata data la care va avea loc primul termen din dosar.

Si este posibil ca sedintele de judecata sa nu fie publice avand in vedere ca Bogdan Ionel, judecat pentru omor calificat, este inca minor.

In 3 septembrie, el a fost trimis in judecata fiind acuzat ca a injunghiat-o pe Petronela Mihalachi, eleva la Colegiul Economic, cu peste 30 de lovituri de cutit.

Dupa patru luni de cercetari, procurorii au concluzionat ca Bogdan Ionel a premeditat crima din padurea de la Pacea, fiind singurul responsabil de fapta comisa in 25 aprilie.

Bogdan Ionel nu va ispasi pedeapsa in penitenciar

Intrucat fapta pentru care a fost trimis in judecata a fost comisa pe cand era minor, Bogdan Ionel nu va merge intr-un penitenciar.

Daca va fi condamnat la o pedeaspa privativa de libertate, o va executa intr-un centru de reeducare, urmand sa fie internat intr-o institutie specializata in recuperarea minorilor, cu regim de paza si supraveghere.

Acolo ar trebui sa urmeze programe intensive de reintegrare sociala, dar si programe de pregatire scolara si formare profesionala potrivit aptitudinilor sale, scrie botosaneanul.ro.

Potrivit Codului Penal, omorul calificat si prin cruzimi se pedepseste cu detentie pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

In cazul minorilor cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, pedepsele de mai sus se reduc aproape la jumatate, durata maxima permisa de lege pentru detentia unei persoane minore la data faptei fiind de 15 ani.

„Daca fapta a fost comisa in minorat, nu se transforma in pedeapsa ulterior, chiar daca va implini 18 ani si va fi major. Masurile educative pot fi privative sau neprivative de libertate. Cele privative de libertate se iau doar in cazurile care impun acest lucru, pentru o infractiune serioasa”, a declarat Valeriu Chihaia, prim procuror Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani.

In cazul in care i s-ar aplica pedeapsa maxima de catre judecatori, Bogdan Ionel poate iesi din detentie la varsta de 32 de ani. Asta daca nu va fi liberat pentru buna purtare sau in baza unor masuri legislative ulterioare.

Filmul crimei de la Pacea

Reamintim ca Petronela Mihalachi a fost gasita moarta, in seara de 25 aprilie, in padurea de langa Cimitirul Pacea. A fost ucisa cu 32 de lovituri de cutit, principalul suspect fiind Bogdan Ionel, elev in varsta de 16 ani.

Cei doi se cunoscusera pe o retea de socializare si se aflau in padure pentru ca el sa ii faca fetei fotografii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.