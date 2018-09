Crin Antonescu revine in politica

Liftul maternitatii din Ploiesti a cazut, marti, in gol, in timp ce transporta mai multe mamici catre bebelusii lor, pentru a-i alapta.

In goana dupa tapi ispasitori, pentru ca Viorica Dancila a ratat intalnirea de luni seara cu presedintele Comisiei Europene, Guvernul a decis sa ancheteze atat Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, care administreaza aeroportul din Baneasa, cat si Secretariatul General al Guvernului.

Ridichea neagra are beneficii uimitoare pentru sanatate. Iata mai jos cateva dintre acestea: Citește mai departe...

Zvonurile s-au dovedit a fi reale! Actorul american Alec Baldwin a confirmat căsătoria dintre modelul Hailey Baldwin, nepoata sa, și cântărețul canadian Justin Bieber. Speculațiile privind căsătoria acestora au apărut săptămâna trecută, după ce Justin Bieber și Hailey Baldwin, fiica actorului Stephen Baldwin, au fost văzuți, pe 13 septembrie, la un oficiu al stării civile […] The post Alec Baldwin a confirmat că Justin Bieber s-a căsătorit cu nepoata sa appeared first on Cancan.ro.