Cristache (PMP) da de pamant cu Dancila: Se poticneste in consoane. Guvernarea sa este un dezastru pentru Galati

Liderul PMP Galaţi, deputatul Cătălin Cristache, a lansat un atac dur la adresa Prim-ministrului Viorica Dăncilă în contextul bilanţului realizat de aceasta după şase luni de guvernare. În opinia lui Cristache, deşi tot judeţul Galaţi este dominat de PSD, nu sunt alocate deloc resurse către această zonă, gălăţenii fiind din ce în ce mai săraci şi lipsiţi de perspective.

“Veorica Vasilica Dăncilă, această elevă de şcoală primară care abia acum dezleagă tainele “cetitului”, îşi făcea, deunăzi, bilanţul primelor şase luni de mandat. Poticnindu-se la fiecare succesiune de consoane, tanti Premier ne-a anunţat că, în ţară, curge lapte şi miere, că economia duduie şi românii au fost urcaţi de PSD pe cele mai înalte culmi ale bunăstării. [...]Analizând situaţia, am ajuns la nişte concluzii dramatice: deşi tot judeţul este roşu, gălăţenii sunt din ce în ce mai săraci şi mai lipsiţi de perspective”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a lui Cătălin Cristache.

Liderul PMP invocă în argumentaţia sa nivelul crescut al şomajului din Galaţi şi salariile aflate sub media naţională. “Conform INS, şomajul înregistrat în Galaţi, la sfârşitul lunii aprilie era de 6,8%. Asta în timp ce media naţională, la 30 aprilie, era de 4,6%. O dovadă suplimentară că judeţul nostru are tendinţa de a se transforma într-un pol al sărăciei. Situaţia şomajului este cu atât mai îngrijorătoare cu cât problema Sidex nu este încă lămurită. În plus, cifrele INS iau în considerare doar persoanele care primesc indemnizaţie de şomaj, fără să îi contabilizeze pe cei care au depăşit perioada de un an de când nu mai au serviciu. De altfel, judeţul Galaţi are doar 118.700 de angajaţi, ceea ce arată un grad de ocupare de doar 22% dacă ne raportăm la recensământul din 2011. Lucrurile sunt la fel de dezastruoase şi când vine vorba de salariile obţinute de gălăţeni. În timp ce salariul mediu net la nivel naţional era, în aprilie, de 2.713 lei şi cel brut 4.512 lei, salariul mediu net în Galaţi era de 2.435 de lei iar, iar cel brut de 4.052 de lei”, a scris deputatul PMP Cătălin Cristache.

În finalul postării de pe Facebook, fostul candidat la primăria Galaţi, îi acuză pe liderii locali că au un singur scop: reconfirmarea fostului ministru Dan Nica drept europarlamentar. “Vina pentru această situaţie aparţine, fără îndoială, a liderilor PSD din judeţ, în frunte cu Ionuţ Pucheanu, copilaşul fără minte rătăcit la primăria municipiului Galaţi. Pesediştii din Galaţi se dovedesc, în mod absolut incredibil, pigmei chiar prin comparaţie cu Veorica Dăncilă, acest titan politic de Videle. Ei nu sunt primiţi nici măcar în anticamera lui Dragnea pentru a obţine pentru acest judeţ o minimă susţinere. Singurul lor scop este acela de a mai aduna o mână de voturi pentru a-l trimite la Bruxelles pe jupânul Dan Nica, pentru care primeşte 20.000 de euro pe lună”, a concluzionat liderul opoziţiei gălăţene.