Cristi Borcea, abia eliberat din inchisoare, nu exclude o posibila implicare la clubul Dinamo in anumite condiții

Cristi Borcea a fost eliberat din închisoare, iar zvonurile potrivit cărora va reveni în fotbal au început să apară imediat. Într-un interviu acordat recent, ipoteza a fost cofirmată chiar de omul de afaceri. Nu exclude posibilitatea de a reveni la Dinamo, dar indirect, prin fiul său Patrick, inoformează Mediafax.

”În momentul în care Dinamo va avea un stadion nou, sunt sigur că aş putea să ajut la redresarea clubului, spre a reveni în elita fotbalului intern şi internaţional. Alături de oameni de afaceri, cinci, şase, şapte, câţi s-or strânge şi împreună cu Ionuţ Negoiţă. Să fiu acţionar, prin Patrick, da! Dar nu să mă implic eu direct. Iar condiţia obligatorie: să fie stadion nou ca să fie o echipă competitivă”, a declarat Borcea pentru GSP.

Borcea a făcut o mărturisire surprinzătoare. A fost la un pas să preia Dinamo anul trecut, dar totul a picat.

”Eu am fost aproape, de curând, să preiau Dinamo. În octombrie, anul trecut. Când am avut prima tentativă, prin cerere de liberare, să ies de "acolo". Atunci voiam să iau Dinamo. Atunci, da! Am vrut clar”, a continuat Borcea.

În cazul în care condiţiile vor fi respectate, omul de afaceri şi-a conturat lista cu oamenii din conducere.

”Dacă venea sau dacă vine Florin Prunea în staff-ul administrativ, plus Bogdan Bălănescu, Dinamo ar avea cei mai buni conducători de fotbal din România. Era primul lucru pe care-l făceam, să-i am pe ei alături la Dinamo. Cu Bălănescu am lucrat, e super!, mai e şi Cristi Tănase de la Chiajna, poate-l convingeam şi pe el, şi el ar fi foarte bun la Dinamo şi-acum, îl puneam şi pe nea Cornel Dinu consilier, avem superechipă administrativă. Plus nea Tică Dănilescu, consilier şi el. Ai nevoie de oameni care au trecut prin viaţă”, a încheiat acesta.