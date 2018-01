Cristi Borcea e potent, nu gluma. Ce dimensiune se spune ca are barbatia lui

cristi borcea

Cristi Borcea este considerat un adevarat Don Juan, care a reusit sa cucereasca femei care mai de care mai frumoase. Unul dintre atuurile sale – se spune ca este foarte bine dotat din punct de vedere sexual.

De-a lungul timpului s-a zvonit ca prin patul omului de afaceri Cristi Borcea au trecut Roxana Ilie, pe vremea cand era un model debutant, Sonia Trifan, Daniela Crudu, dar si alte doua manechine la care ravneau si fotbalistii dinamovisti: Andreea Moroita si Ramona Bujdoiu, urmate de judecatoarea Geanina Terceanu.

Cristi Borcea a fost casatorit cu Mihaela Borcea, apoi cu Alina Vidican, iar acum formeaza un cuplu cu fostul model Valentina Pelinel, cu care are un baietel care se numeste Milan.

Se pare ca toate frumusetile feminine care au cazut in mrejele lui au fost atrase nu doar de avantajele materiale pe care le oferea Cristi Borcea, condamnat in prezent in Dosarul Transferurilor. Un important atu al omului de afaceri este barbatia.

Despre Cristi Borcea circula zvonuri ca ar fi foarte dotat din punct de vedere sexual, multi punand talentul sau de seducator pe seama potentei demne de un mit urban.

Se spune ca barbatia lui Cristi Borcea ar avea o dimensiune incredibila, ajungand sa masoare 24 de centimetri. Astfel ca cristi Borcea ar fi mai dotat sexual decat celebrul Terente, care avea o dotare de 22 de centimetri.

