Cristi Brancu, dezvaluiri bomba despre despartirea dintre Bianca si Tristan. “Exista un om care a ajutat-o sa-i mearga foarte bine in viata”

Cristi Brancu, dezvaluiri bomba despre despartirea dintre Bianca si Tristan. Dezvaluirea a fost facuta pe canalul de YouTube al realizatorului tv.

Prezentatorul „Agentia VIP' a vorbit despre ce probleme au aparut in viata lui Bianca Dragusanu si Tristan Tate. Cristi Brancu a scos la iveala amanunte incredibile depsre cei doi.

„Legat de motivul despartirii… nu l-am spus la TV, pentru ca l-am pastrat pentru voi (n.r.: video YouTube) (…). Lucrurile s-au rupt intr-o buna data cand Tristan a plecat in strainatate de capul lui, iar Bianca Dragusanu a fost efectiv surprinsa de acest lucru. Dupa cum am spus, ea e genul de femeie care trebuie sa controleze tot, el ar trebui sa fie subjugat, el ar trebui sa faca pas in momentul in care ea este implicata si are un beneficiu din acest lucru.

Numai ca, in momentul in care a fost in Italia, teoretic cu niste prietene, acolo s-a intalnit si cu un domn care a ajutat-o pe Bianca Dragusanu – sa-i spunem un binefacator al ei, un om care a ajutat-o sa se lanseze, sa fie in regula, sa-l cunoasca pe Catalin Botezatu atunci cand trebuie, sa se intalneasca cu Adrian Mutu atunci cand trebuie. Exista un om, un om care a ajutat-o pe ea sa-i mearga foarte bine in viata. Ei bine, i s-a plans acestui om ca i s-au aprins picioarele foarte tare, numai ca baiatul joaca in cotinuare la ofsaid si nu are niciun fel de problema. Se spune ca a fost o intalnire intre acest domn important pentru viata ei si un om important si cu influenta si cu Tristan Tate.

Si… cumva i s-a pus in vedere lui Tristan, ca daca vrea sa fie cu fata, trebuie sa o respecte si sa faca ceea ce este bine daca doreste sa-i fie bine, sa-i fie ok in continuare. Tristan se pare c-ar fi dat din cap, toate lucrurile au fost in regula, dupa care a plecat. Acasa a urmat ziua lui de nastere, ocazie cu ce sa vezi: a facut o petrecere in clubul in care si l-a dorit el, cu cati baieti a dorit el si cu cate gagici si-a dorit el.

Ea, care ar fi trebuit sa fie centrul universului, obiectul de adoratie, iar el trebuia sa fie tot, tot mai jos – daca se poate sa fie deja in calitate de pres si sa fie intotdeauna dedicat si atasat ei, iata ca a avut o surpriza. Din acest motiv, ea cand a vazut ca el se tine de plan in continuare, nu a venit la petrecere pentru o ora sau doua. Alibiul a fost ca s-a dus sa manance in oras. Dupa care s-a dus, a stat acolo vreo doua ore: s-au pupat, s-au simtit foarte bine, numai ca deja in mintea ei incoltise planul – care, de fapt, fusese de la inceput – acela de a iesi din relatia cu Victor, care nu mai mergea prin intermediul unei aventuri, care sa-i ofere foarte multa adrenalina si iata ca Tristan Tate era (…) exemplul si antidotul cel mai bun pentru rutina care aparuse in viata cu Victor Slav si… baiatul trebuia sa fie o trecere catre o relatie mai importanta cu un om mult mai important, mult mai puternic, mult mai frumos, sa fie cu adevarat o piesa!', a explicat Cristi Brancu, pe canalul sau de YouTube.

