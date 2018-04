Cristi Brancu, lovit cu paharul de apa in fata, de catre un manelist! Momentul s-a intamplat in direct

cristi brancu

Cristi Brancu a avut parte de peripetii la ultima lui emisiune. Indiferent de anii de experienta in televiziune, un lucru e cert: transmisiunea in direct ramane mereu imprevizibila, iar acest lucru l-a trait si Cristi Brancu, inca o data, joi seara.

Prezentatorul TV s-a accidentat in timpul unei provocari cu desfasurate cu Asu, un cunoscut cantaret de manele, in timpul emisiunii sale.

Acestia se "razboiau" cu apa, iar in momentul in care Asu a vrut sa arunce cu apa spre Cristi Brancu, manelistul a aruncat si paharul din mana. Cristi Brancu s-a accidentat in direct, insa a trecut repede peste acest moment, cu zambetul pe buze.

