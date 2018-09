CRISTI CHIVU, marturisiri emotionante despre familia lui: ,,Dupa ce tata a murit, mama…‘’

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristi Chivu a povestit momentele grele prin care a trecut atunci cand si-a pierdut tatal. In ultimele ore de viata ale tatalui sau, fotbalistul avea meci cu Resita. La un moment dat a sunat telefonul, apoi Cristi a fost anuntat: "Mergi pana acasa. Poti sa stai cat vrei tu". Tatal sau isi traia ultimele clipe si a vrut sa isi ia ramas bun de la fiu. Cand puterile il paraseau de tot, tatal lui Chivu i-a spus pustiului: „Du-te inapoi in cantonament si pregateste-te de meci. Bateti Ceahlaul pentru Resita si pentru mine!”. Plin de tristete, copilul a plecat si a ajuns in cantonament, unde a avut forta sa reintre in programul echipei. In aceea zi, Resita a batut cu 5-1, golurile curgeau unul dupa celalalt ...