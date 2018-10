Cristian Bușoi intervine in scandalul din PNL: 'Nu trebuie sa tulburam apele, mai mult decat sunt tulburate'

Președintele PNL București, Cristian Bușoi, a declarat luni, că nu este un moment bun „să fie tulburate apele mai mult decât sunt” în partid și că există o temere că eșecul referendumului ar putea fi pus și pe seama PNL.

"Am văzut opiniile colegilor din partid, aceste opinii trebuie luate în seamă. În mod evident, poate prin anumite declaraţii personale ale unor lideri ai partidului s-a acreditat ideea că am fi fost implicaţi, că am fi susţinut referendumul, însă poziţia oficială a PNL a fost aceea de a lăsa să voteze conform propriei conştiinţei. Nu cred că este acum momentul să tulburăm apele, mai mult decât sunt tulburate, cred că PNL trebuie să se concentreze pe comunicarea publică şi să arate adevăratul vinovat, cel care cu adevărat a încercat să confişte refrendumul şi să-l folosească politic şi cel care a politizat referendumul şi într-un fel a şi redus şansele referendumului etse Liviu Dragnea. Evident susţintut de liderii PSD”, a afirmat președintele PNL București, Cristian Bușoi, în Parlament, conform Mediafax.

El a susținut că liberalii care și-au arătat duminică nemulțumirea față de conducerea partidului se tem că eșecul referendumului ar putea fi pus și pe seama PNL.

„Există o temere că acest eşec ar putea şi pus şi pe seama PNL şi că am putea să îndepărtăm o parte din electoratul PNL datorită acestui referendum. Eu cred că nu suntem în această situaţie, dar trebuie să facem eforturi să explicăm românilor că cei care au încercat cu adevărat să politizeze şi marii pierzărori sunt cei din PSD”, a adăugat Cristian Bușoi.

De asemenea, liderul PNL București a afirmat, referitor la campania pro și contra referendum, că nu se putea împăca „și capra și varza”, existând în interiorul PNL opinii diferite.

„Sunt câteva opinii care puteau fi luate în calcul. Nu ştiu cine ar fi putut împăca şi capra şi varza în această chestiune. E clar că în interiorul PNL a existat o diversitate de opinii, sunt câţiva colegi care au fost foarte fermi în a susţine ideea de referendum pe familia tradiţională şi introducerea în constituţie a căsătoriei între un bărbat şi o femeie. Sunt şi colegi care văd lucrurile într-o nuanţă mai progresistă. La fel a fost şi electoratul liberal, o parte dintre alegătorii şi susţinătorii noştri au venit şi au votat la acest referendum, altă bună parte dintre susţinătorii şi sprijinătorii partidului nostru au decis să rămână acasă să boicoteze referendumul”, a completat Bușoi.

Bușoi a declarat că susține parteneriatul civil.

„Din punctul meu de vedere, un parteneriat civil care să fie foarte bine definit este binevenit. Eu cred că poate fi inspirat de ţări care au deja această experienţa care nu şi-au pus şi nici nu-şi pun problema de a legaliza căsătorii între persoane de acelaşi sex, că asta a fost marea problemă care a dus la pornirea acestui referendum, dar acre au acest gen de parteneriat civil şi care nu se adresează doar persoanelor de acelaşi sex, se adresează şi cuplurilor heterosexuale care dintr-un motiv sau altul nu doresc să fie căsătorie însă vor să-şi vadă drepturile civile protejat”, a mai spus liberalul.

Liberalii Adriana Săftoiu, Alina Gorghiu, Mihai Voicu, Iulia Scântei, Mara Calista, Cezar Preda și Cătălin Predoiu au postat duminică seara, pe Facebook, un mesaj comun împotriva conducerii PNL, despre care spune că dezbină și propune o politică retrogradă.

"Conducerea PNL a aruncat partidul într-o nouă aventură și către un nou eșec politic care ne-a rupt de 70% din electoratul liberal. Conducerea PNL nu unește, ci dezbină. Nu modernizează, ci propune o politică retrogradă. #ajunge", se arată în mesaj.