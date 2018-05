Cristian Cioaca, la un pas de colaps. A cedat si a sunat-o pe mama avocatei. Marturisirea pe care i-a facut-o despre fata ei

Cioaca

Mama Elodiei a povestit ce a vorbit cu Cristian Cioaca la telefon.

Femeia a declarat ca a avut o discutie telefonica cu fostul ei ginere in cadrul careia i-a facut marturisiri socante.

"M-a sunat atunci, dupa cateva zile, singura data cand m-a sunat. M-a sunat, dar noi eram, dupa cum nu prea stam acasa, avem treburi, eram pe drum si plangea de nici nu intelegeam. Am oprit masina ca sa pot sa inteleg ce zice si imi spunea ca toata viata a facut ce a vrut si ca acum am ascultat de parinti si uite ce am facut. Si ca o sa ma arunc cu masina intr-o prapastie si nu o s-o mai vezi pe Elodia nici vie, nici moarta, niciodata. Si atunci l-am intrebat: Dar ce i-ai facut? Bineinteles ca nu zicea nimic”, a spus mama Elodiei in cadrul unei emisiuni tv.

