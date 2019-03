Cristian Dide, pus sub acuzare pentru distrugere si tulburare dupa incidentele de la Ministerul Justitiei

Cristian Mihai Dide google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristian Dide va fi pus sub acuzare pentru distrugere si tulburare dupa incidentele de la Ministerul Justitiei. Cristian Dide si Sandy Matei au fost audiati la jumatatea lunii ianuarie dupa ce au aruncat cu vopsea rosie pe scarile de la Ministerul Justitiei, in semn de protest fata de recursul compensatoriu. Cei doi au filmat dialogurile cu oamenii legii si cum au fost ridicati din fata institutiei. Previzibil! Celebrul Cristi Didi a picat examenul la Jandarmerie! Este INAPT din punct de vedere psihologic! A fost singurul care a picat Dupa incident, oamenii legii au intocmit un dosar penal in care se cerceteaza deranjarea ordinii si linistii publice si infractiunea de distrugere. Cristian Dide ...