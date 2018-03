Cristian Mitrea cere disperat ajutorul! Fostul iubit al Andreei Mantea a facut anuntul pe Facebook: „Ajutati, va rog!”

mantea 612x360

Cristian Mitrea, fostul iubit al Andreei Mantea si tatal copilului ei, cere disperat ajutorul, dupa ce un bun prieten, Daniel Pitei, a fost diagnosticat cu tumora maligna a osului si maduvei osoase. Barbatul a avut o banala durere de spate si picior, crezand ca vine de la o hernie de disc, dar dupa sase luni s-a dovedit a fi o boala letala.

„Distribuiti si ajutati cu orice suma, va rog. Un prieten bun are nevoie de ajutor!!! Doamne ajuta!!„, a scris Cristian Mitrea pe pagina sa de Facebook.

“El este Daniel Pitei, cel mai bun prieten al meu. Practic omul care imi aducea zambetul pe fata cand apasau nori negri si grei. Insa viata nedreapta l-a acoperit acum pe el de nori. De la o banala durere de spate si picior despre care s-a crezut ca provine de la o hernie de disc, in 6 luni, Daniel Pitei a primit urmatorul diagnostic:„Tumora maligna a osului si maduvei osoase”. Conform medicilor specialisti, aceasta este cea mai letala tumora osoasa. Sa va mai spun si de celelalte metastaze? Ce rost mai are? Va spun doar atat… Chiar in acest moment in care va scriu, Daniel este in operatie, medicii incercand sa-l ajute sa nu paralizeze complet.

De ce va spun toate astea? Pentru ca pentru operatie si ingrijirile medicale, Daniel are nevoie de aproximativ 5.000 de euro. Deja s-au strans 2.000 euro din suma, dar Daniel are inca nevoie de ajutorul nostru. Va urma o lunga perioada chinuitoare cu tratamente si operatii chinuitoare care cer bani! Multi!. VA ROG!!! HAI SA-L AJUTAM !!!!!

DONATI in contul RO95BTRLRONCRT0270509801 deschis pe numele PITEI MIHAI DANIEL la Banca Transilvania.

ORICE SUMA IMI VA AJUTA PRIETENUL SA ZAMBEASCA DIN NOU!!!!! Si daca nu puteti dona, macar dati share acestei postari! VA ROG DIN TOT SUFLETUL!!”, a scris Alice Bogaciu pe pagina sa de Facebook.

