Cristian Mungiu, la Cannes: Palme d'Or mi-a schimbat viata. Sunt aici pentru ca trebuie sa vad in ce directie se indreapta cinematografia

Regizorul Cristian Mungiu, un obişnuit pe Croazetă, care şi-a prezentat la Festivalul de Film de la Cannes toate filmele, de la "Occident" (2002), primind toate onorurile şi toate recompensele: Palme d'or pentru "4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile" în 2007, premiul pentru scenariu, în plus un dublu premiu de interpretare feminină pentru "După dealuri" (2012), premiul pentru regie cu "Bacalaureat" în 2016, a acordat un interviu rubricii "AutoConfidences" a revistei Paris Match, mărturisind că marele premiu al festivalului i-a schimbat viaţa. Membru al juriului competiţiei oficiale din 2013, alături de Steven Spielberg şi Nicole Kidman, Cristian Mungiu revine anul acesta la Cannes în calitate de coordonator al Fabrique Cinema a Institutului francez, program care sărbătoreşte cei 10 ani de existenţă, şi care ajută tinerii regizori din ţări emergente din Sud să îşi finalizeze proiectele. Pasionant şi pasionat, Cristian Mungiu lucrează în prezent la proiectul unui serial de televiziune pentru HBO, însă rămâne fidel sistemului european care a permis autorilor Noului Val românesc să ajungă în festivaluri şi să cucerească publicul larg din afara ţării sale, scriu jurnaliştii de la Paris Match. "Acest loc (Cannes, n.r) mă face să mă simt foarte bine", se confesează Cristian Mungiu pentru Paris Match. "Am avut această şansă ca toate filmele pe care le-am regizat să fie prezentate aici, în diferite competiţii. Când am venit prima dată, m-am întrebat dacă voi reveni vreodată? Acum cred că sunt a şaptea, a ...