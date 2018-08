Cristian Pirvulescu dezvaluie implicațiile protestului diasporei. Prezența la vot s-ar putea schimba EXCLUSIV

MAE, pregatiri pentru Președinția Consiliului UE: un important summit va avea loc in 2019 Ministerul Afacerilor Externe (MAE) spune că România este pregătită să organizeze, la 9 mai 2019, un summit la care vor ...

Motivul real pentru care Mihaela Radulescu s-a retras din juriul ”Romanii au talent” Mihaela Rădulescu a anunțat recent că se retrage din juriul ”Românii au talent”, emisiune din care a făcut parte timp de trei sezoane. Motivul pentru care a plecat de la Pro TV a fost dezvăluit chiar de către iubitul ei, Felix Baumgartner. Vedeta a precizat că a fost o decizie grea şi a subliniat că la […] The post Motivul real pentru care Mihaela Rădulescu s-a retras din juriul ”Românii au talent” appeared first on Cancan.ro.

Amalia Enache revine la Pro TV dupa o pauza de doi ani! După ce a stat doi ani în concediu maternal, Amalia Enache revine din această seară la pupitrul știrilor de noapte de la Pro TV, alături de Cristian Leonte. În ultimii doi ani, vedeta Pro TV a lipsit de la pupitrul ştirilor de noapte, fiind în concediu de maternitate după naşterea fiicei sale Alma. ”Nu am […] The post Amalia Enache revine la Pro TV după o pauză de doi ani! appeared first on Cancan.ro.

Adina Apostol, victima de la Colectiv, a depus plangere penala impotriva jandarmilor de la mitingul diasporei Adina Apostol, victima de la Colectiv, a depus o plângere penală împotriva jandarmilor de la mitingul diasporei. Tânăra s-a prezentat astăzi la Parchetul Militar. (Reduceri mari la jocuri PC) Adina Apostol s-a prezentat la Parchetul Militar pentru a depune o plângere faţă de intervenţia jandarmilor de la protestul din 10 august. Tânăra a precizat că grefele recent […] The post Adina Apostol, victima de la Colectiv, a depus plângere penală împotriva jandarmilor de la mitingul diasporei appeared first on Cancan.ro.

BNR estimeaza ca, in 2018 si 2019, economia Romaniei va continua sa se bazeze pe consumul populatiei Consumul populaţiei va rămâne principalul factor al creşterii economiei în 2018 şi 2019, deşi ritmul acestuia se va reduce semnificativ în acest an, apreciază membrii Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR), conform minutei şedinţei de politică monetară din data de 6 august.

Reactie oficiala a PSD, la trei zile de la protestul diasporei: Iohannis a devenit Dezbinatorul. Presedintele a incitat la anarhie sociala PSD a transmis, luni, printr-un comunicat de presă remis MEDIAFAX, cu referire la protestele antiguvernamentale, că preşedintele Klaus Iohannis a incitat la „anarhie socială" şi la "timorarea autorităţii publice", precizând că şeful statului e responsabil pentru actuala stare a societăţii.

Pantofii sport realizati din guma de mestecat sunt disponibili acum Producătorul de haine Explicit, alături de Gum-Tec şi autorităţile din oraşul Amsterdam au creat Gumshoe, primii pantofi sport realizaţi din gumă de mestecat.

