Cristian Pomohaci a cedat! Cantaretul de muzica populara A RECUNOSCUT tot: „E adevarat ca SUNT ...”

Cristian Pomohaci 1

Pomohaci a sustinut un concert in localitatea sa natala, Rebrisoara, din apropiere de Targu Mures. Tot acolo, a tinut si o mica slujba pe scena, spre marea satisfactie a celor aflati in public, care nu il puteau scapa din ochi.

„E adevarat ca sunt mai lacom si mai rau decat unul care nu are atat cat am eu. Il iubesc mai mult pe Dumnezeu, imi doresc sa am mai mult si sa pot da celor din jurul meu. In rest eu nu sar dogmele ortodoxe romane, nu sar peste cal, nu exagerez in nimenic ”, a spus Pomohaci, in ropotele de aplauze care pareau sa nu se sfaseasca.

Credinta oamenilor ca este foarte probabil sa se afle in fata unei inscenari este invocata si de sociologul Alfred Bulai:

„Daca nu crezi informatia despre acea persoana, nu e nicio problema, mai ales ca in Romania exista cultura scenaritei, care sugereaza intotdeauna ca e o manevra a cuiva. Sunt prinsi oameni in flagrant si alti oameni, care ii cunosc pe respectivii, totusi cred si spun ca e o inscenare. Faptul ca este o informatie in spatiul public nu inseamna ca e si crezuta"

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.