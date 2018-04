Cristian Pomohaci nu s-a putut abtine: s-a intamplat la stana. Dezvaluiri facute in Saptamana Mare

Sustinatorii lui Cristian Pomohaci au facut dezvaluiri incredibile pe retelele de socializare desptre preotul caterisit.

Internautii si-au amintit cum fostul preot si-a batut joc de Crin Antonescu, fost ministru, deputat, senator, dar si presedinte interimar al tarii, in vara lui 2012. Cristian Pomohaci, care are o stana in satul Mosuni, din Mures, a trebuit sa le dea nume catorva zece de berbecuti care au venit recent pe lume.

"Cativa dintre berbecutii din anul acesta: Olimpicul, Spreiul, Amore, Buba, Gornistul, B.M.W.-ul, Crin Antonescu, Frizerul, Flamandul, Alin, Feri, Mos Craciun, Euro, Grajdul, Ursu, Grozavul, Patratelul, Regele, Surubul...", a postat atunci Pomohaci, potrivit wowbiz.ro.

Pomohaci a fost caterisit pe 6 octombrie 2017, dupa scandalul in care s-a dezvaluit ca le-a facut avansuri sexuale unor minori. In urma deciziei, nu mai are voie sa imbrace haina preoteasca si nici sa tina slujbe religioase.

Legatura dintre Cristian Pomohaci si cantareata Lidia Buble. E prea de tot...

Cristian Pomohaci, preotul care a impartit Romania in doua, dupa ce s-a aflat ca a intretinut relatii sexuale cu baieti minori, starneste controverse dupa controverse.

Desi a fost alungat din biserica in care slujea si raspopit, Pomohaci continua sa fei inconjurat de armata lui de admiratori, cu care tine legatura prin retelele de socializare.

Fostul preot se mandreste cu berbeii si mioarele pe care le creste si s-ar fotografia non stop alaturi de ele. Mai mult, Pomohaci isi boteaza fiecare animal din grajd in parte, iar numele nu sunt deloc banale, iar recent, Pomohaci s-a inspirat chiar si din muzica romaneasca.

"Cateva din miorile de anul acesta : Dezertoarea, Revelionul , Ascunsa , Lidia Buble, Aranjata, Ferisor,... 18.oct.2017", a scris Pomohaci pe pagina lui de Facebook.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.