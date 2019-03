Cristian Rizea a fost condamnat definitiv la inchisoare cu executare! Cati ani a primit fostul deputat

Cristian Rizea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CCJ a decis condamnarea definitiva a fostului deputat Cristian Rizea la 4 ani si 8 luni de inchisoare. Fostul deputat nu a fost prezent la ultimele doua termene, fiind plecat din tara, Polistii il vor cauta la locuinta, iar daca nu va fi gasit il vor da in urmarire internationala. DNA a cerut, la ultimul termen din dosarul in care fostul deputat Cristian Rizea este judecat pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor 7 ani de inchisoare pentru acesta. In prima instanta a fost condamnat la 4 ani si 8 luni de inchisoare, insa atat el cat si procurorii au facut apel. Instanta a constatat incetarea procesului penal in cazul omului de afaceri Lucian Coletea, care era jucat alatu ...