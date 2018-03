Cristian Tantareanu: „A recidivat cancerul. Sunt pregatit de moarte, am loc de veci la Bellu”

ShareTweet Cristian Tantareanu este internat in spital, starea lui de sanatate nefiind deloc una buna, dupa ce in anul 2011, el a fost diagnosticat cu cancer la colon. „Sunt in spital. Nu sunt foarte optimisti medicii in privinta mea. A recidivat cancerul. Eu sunt impacat. Se intampla si la case mai mari. Nevasta-mea a gasit pe cineva care va prelua toata agoniseala mea si se va ocupa de ce avem. A fost si un preot. Nevasta-mea a ramas aici intr-o rezerva, in caz ca se intampla ceva. Acum am luat morfina si am un tonus mai bun. Nici eu nu mai stiu ce e adevarat”, a declarat Cristian Tantareanu, in presa. El a precizat si ca si-a aranjat toate afacerile si chiar si-a pregatit si locurile de veci de la Bellu. Continuarea pe RTV.NET ShareTweet