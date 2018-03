Cristian Tantareanu este grav bolnav: ''M-am pregatit pentru moarte''

Cristian Tantareanu este pregatit sa moara google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cristian Tantareanu este internat in spital. Starea de sanatate acestuia nu este deloc buna, dupa ce in anul 2011, acesta a fost diagnosticat cu cancer la colon. “Sunt in spital. Nu sunt foarte optimisti medicii in privinta mea. A recidivat cancerul. Eu sunt impacat. Se intampla si la case mai mari. Nevasta-mea a gasit pe cineva care va prelua toata agoniseala mea si se va ocupa de ce avem. A fost si un preot. Nevasta-mea a ramas aici intr-o rezerva, in caz ca se intampla ceva. Acum am luat morfina si am un tonus mai bun. Nici eu nu mai stiu ce e adevarat”, a declarat Cristian Tantareanu, in presa. SOC! Anca Turcasiu in IPOSTAZE INTIME cu Cristian Tantareanu! ...