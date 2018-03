Cristian Tantareanu face primele declaratii dupa ce cancerul a recidivat. Cat de mult a slabit omul de afaceri

Cristian Tantareanu

Cristinan Tantareanu face declaratii dupa ce cancerul a recidivat.Omul de afaceri a tinut sa precizeze ca s-au spus multe neadevaruri despre el, in ultima perioada si a vrut ca toata lumea sa stie ca se simte foarte bine. In imaginile surprinse in sala de sport, insa, se vede cat de mult a slabit acesta.

Cristian Tantareanu sustine ca se simte foarte bine si ca nu este vorba despre nimic grav. Acesta a vorbit in cadrul unei emisiuni tv, despre starea lui de sanatate.

“Ma simt ca mortii. Ma bucur ca lumea aprinde candele. A pornit totul dintr-o prostie. Duminca am fost la teatrul evreiesc cu 15 prieteni si am mancat ceva. Cum am intrat, toti au zis ca le pare rau, ca ce s-a intamplat. Ca a aparut in presa ca a recidivat cancerul. E complicata treaba cum poate fi manipulata lumea. Niste procese penale si civile ii strica unui jurnalist treburile. Daca aia au spus, asta e, in orce caz e o treaba buna. Da sunt bine, e loc pentru si mai bine.”, a spus Cristian Tantareanu, la tv.

Zilele trecute, Cristian Tantareanu a fost internat in spital. Starea de sanatate acestuia nu este deloc buna, dupa ce in anul 2011, acesta a fost diagnosticat cu cancer la colon.

Cristian Tantareanu este grav bolnav: ''M-am pregatit pentru moarte''

“Sunt in spital. Nu sunt foarte optimisti medicii in privinta mea. A recidivat cancerul. Eu sunt impacat. Se intampla si la case mai mari. Nevasta-mea a gasit pe cineva care va prelua toata agoniseala mea si se va ocupa de ce avem. A fost si un preot. Nevasta-mea a ramas aici intr-o rezerva, in caz ca se intampla ceva. Acum am luat morfina si am un tonus mai bun. Nici eu nu mai stiu ce e adevarat”, a declarat Cristian Tantareanu, in presa.

