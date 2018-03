Cristian Tantareanu, marturisiri cutremuratoare. Omul de afaceri sufera de cancer: "Sunt in spital! Nu sunt foarte optimisti medicii in privinta mea" Continuarea

cristian tantareanu 2

Cel mai excentric om de afaceri de la noi trece prin momente dificile. Cristian Tantareanu a aflat recent ca i-a recidivat cancerul, de care credea ca scapase cu ani in urma. Omul de afaceri, care in aprilie va implini 74 de ani, este internat la un spital din Capitala. Medicii il tin pe morfina pentru a-i ameliora durerile. Tantareanu sustine ca s-a impacat cu situatia.

„Sunt in spital! Nu sunt foarte optimisti medicii in privinta mea. A recidivat cancerul. Eu sunt impacat. Se intampla si la case ma mari. Nevasta-mea a gasit pe cineva care va prelua toata agonisalea mea si se va ocupa de ce avem. A fost si un preot. Nevasta-mea a ramas aici, intr-o rezerva, in caz ca se intampla ceva. Am luat morfina si am un tonus mai bun”, a declarat Cristian Tantareanu, citat de Romania TV. Potrivit sursei citate, omul de afaceri a precizat ca si-a pus toate afacerile in ordine si ca si-a pregatit si locul de veci de la Bellu.

In trecut, Tantareanu era sufletul petrecerilor

Cristian Tantareanu este poate cel mai extravagant om de afaceri de la noi. Inainte ca boala sa-l rapuna la pat, el era sufletul petrecerilor, organizate la vila sa din Corbeanga. Excesele culinare l-au costat scump pe miliardar. Chiar daca a tinut regimul drastic impus de medici, boala a recidivat. In urma cu doi ani, Tantareanu spera sa ca a trecut cu bine peste tot. El voia sa revina la dezmatul de odinioara, dupa suferintele suferit. Omul de afaceri s-a operat la Paris, a facut tratamentele necesare si a luat pasile cu pumnul. Toate aceste sacrificii l-au costat sute de mii de euro, dar nu s-a uitat la bani, fiind vorba de sanatate. Dupa ce a crezut ca a scapat, Tantareanu s-a apucat de baut si de petreceri, dar nu l-au tinut mult.

