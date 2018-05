Cristian Tantareanu spune ca treaba cu spitalul si cu cancerul a fost un banc. "Sunau prietenii, rudele, incurcatura mare"

Cristian Tantareanu sustine ca informatiile despre spitalizare lui si recidivarea cancerului au fost doar glume. E intr-o forma de zile mari si se tine de chefuri.

Cristian Tantareanu e intr-o forma de zile mari. Cunoscut pentru spiritul dezvoltat de gluma, omul de afaceri nu se dezice si se tine de chefuri in fiecare seara. Recent intors dintr-o vacanta, Tantareanu se pregateste sa plece in alta.

"Ne-am intors din sudul Italiei, din Capri, Positano, ca pensionarii. Cand esti tanar si poti n-ai bani, cand ai bani nu mai ai putere. O sa plecam in Skopelos, dupa care in Portogalia. Are nevasta-mea un traseu mai lung. (...) Am inchiriat o masina si ne-am plimbat. Sa vezi acolo circulatie. Am facut douazeci de kilometri in cinci ore. Apoi am fost in Katar, apoi in Sri Lanka. Am slabit vreo 15 kile, vad ca am pus 5 la loc. Diseara avem iar un chef. Pe la inceputul anului aici la sala cand se fac genoflexiuni, cand m-am asezat o data a trebuit sa ma ridice", a spus Cristian Tantareanu intr-un interviu tv.

Daca in urma cu mai bine de o luna spunea ca boala care l-a macinat in trecut a recidivat, acum Cristian Tantareanu socheaza pe toata lumea. Milionarul sustine ca totul a fost un banc.

"Sunt prost rau in legatura cu femeile. Nu am nicio problema. A fost un banc. A lansat cineva treaba asta. M-a sunat Brancu. Am zis dom-le, nu stiu! Dupa cateva minute am zis ia sa spun ca sunt la spital, sunt pe moarte. Sunau prietenii, rudele, incurcatura mare", a mai spus Cristian Tantareanu.

