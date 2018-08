Cristian Tudor Popescu da verdictul - Cum o va afecta accidentarea suferita recent pe Mihaela Buzarnescu

Cristian Tudor Popescu e de părere că accidentarea suferită de către Mihaela Buzărnescu în meciul cu Elina Svitolina ar putea să afecteze grav performanțele sportivei pentru acest sezon.

"Nu cred că este foarte gravă accidentarea, este o entorsă, dar după cât am putut eu să vad, asta îi încheie sezonul Mihaelei Buzărnescu, adică nu cred că va mai putea să aibă o prestație semnificativă la US Open și nici că mai poate ajunge în Turneul Campioanelor. "Nu e doar o întâmplare, după cum spuneam după victoria de la San Jose, că ea este capabilă de orice, chiar și de o finală de Grand Slam, doar să nu îi cedeze fizicul. Mihaela a făcut niște eforturi supraomenești. A jucat 33-34 de turnee în ultimul an, s-a întrebuințat fizic la maximum și modul în care s-a petrecut această accidentare este emblematică după 2 ore și 20 de minute de confruntare cu Elina Svitolina. Mihaela s-a dus la acea minge la care șansele ei de a recupera erau aproape nule. S-a dus totuși din determinare, din setea ei de a câștiga acea minge. Nici nu a mai ajuns mingea, s-a dus în acel sprint, organismul ei dădea semne de oboseală din setul 2. De aceea a călcat strâmb, din pricina oboselii acumulate nu numai în acest meci cu Svitolina, ci în întregul sezon. Se vindeca în aproximativ cam o lună de zile, după care urmează recuperarea. Nu cred că o va scoate din activitate pentru perioade lungi de timp, însă cred că ea va trebui să-și dozeze altfel efortul de acum înainte", e de părere Cristian Tudor Popescu, conform Digisport.ro.

