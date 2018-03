Cristian Tudor Popescu, dezvaluiri: 'Am vandut florile de la prima mea casatorie. Mi-a parut rau de ele ca adusese lumea flori si m-am dus in piata si le-am valorificat'

cristian tudor popescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a facut dezvaluiri din viata sa privata, intr-un interviu acordat Andreei Esca, in emisiunea „La Radio”, de la Europa FM. Cristian Tudor Popescu a vorbit despre despre prima sa dezamagire in dragoste, pe vremea cand era la liceu. „Eu eram un prost la capitolul asta si asa am fost ani in sir. Eu suspinam dupa ea, ii scriam versuri si ea intarea legaturile cu alte nationalitati ale Romaniei”, si-a amintit Cristian Tudor Popescu. CTP, dezlantuit la adresa lui Arsinel: Dupa ce va da ortul popii: sa i se scoata rinichiul pe care i l-a bagat Lucan si sa fie redat nearsineilor ce stau la rand pentru el Intrebat de Andreea Esca cum trata pro ...