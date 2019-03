Cristian Tudor Popescu profeție NEAGRA: Liviu Dragnea se indreapta spre DICTATURA! Da toate semnalele

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu lansează o profeție neagră, după ce a analizat comportamentul liderului PSD, Liviu Dragnea, din ultima perioadă. CTP consideră că Dragnea își dorește un regim dictatorial și dă semnale atât către magistrați, cât și către jurnaliști, că este aproape de a-și atinge obiectivul, iar când va ajunge acolo unde își dorește ”o să vă termin”.

”Domnul Dragnea transmite semnale continuu. Atât justiției, cât și presei, cât și opoziției politice - câtă este -, cât și oricărei instituții din țara asta care încă nu îi este subordonată. Transmite cum va popi el, după ce va veni. Deci când o să aibă controlul total asupra României – încă nu îl are -, domnul Dragnea ne anunță mereu, ne schițează cum va arăta România sub Dragnea... România totalitară sub Dragnea.

Atitudinea față de magistrați... „O să vă termin! N-o să mai deschideți unul gurița când o să fiu eu!”.

Atitudinea față de presă. Ați văzut cum de la „Dragilor!”... zâmbit, mustață... după care „Domnișoară, abțineți-vă!” (...) Nu pe el în direct! Exact! Păi dacă RTV nu-l dă pe liderul maxim este la fel de vinovată ca oricare altă televiziune vândută lui Soros. Iar Dragnea se folosește de aceste televiziuni.

În momentul în care va avea controlul total asupra țării, Dragnea nu va mai avea nevoie de RTV și de Antena 3. Ce, Ceaușescu mai avea nevoie de televiziune când avea controlul? Desființase Televiziunea Română. Aproape că nu mai exista, aveai două ore de emisie.”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi 24.