Cristiano Ronaldo a executat-o din nou pe Juventus 

Cristiano Ronaldo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Real Madrid a inceput furtunos meciul din turul sferturilor de finala din Liga cu Juventus, iar Cristiano Ronaldo a deschis scorul inca din minutul 3. Echipa torineza e una dintre victimele preferate ale portughezului, care a marcat in absolut fiecare confruntare cu "Batrana Doamna". Cel mai recent exemplu: in finala Ligii din iunie 2017, cand Ronaldo a destabilizat-o complet pe Juve, reusind o "dubla". Gratie golului de azi, Ronaldo a ajuns la 8 reusit in 6 meciuri directe cu Juventus! CRISTIANO RONALDO VS JUVENTUS 23 octombrie 2013, grupe Liga Campionilor: Real - Juventus 2-1 ("dubla" Ronaldo) 5 noiembrie 2013, grupe Liga Campionilor: Juventus - Re ...