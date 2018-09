Cristiano Ronaldo, acuzat de viol: "S-a asezat in genunchi si mi-a spus asta!"

Cristiano Ronaldo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Kathryn Mayorga, o americanca de 34 de ani, il acuza pe Cristiano Ronaldo de viol. Scandalul este unul de notorietate. Publicatia germana Spiegel a scos la iveala informatii frapante anul trecut. Cazul nu a fost clasat. Mayorga a iesit acum cu declaratii explicite despre acea noapte, in care reclama scene abominabile, culminand cu un viol anal. Vezi si: Cristiano Ronaldo nu poate trece peste pierderea trofeului FIFA The Best. Mesajul transant pentru forul mondial Ea descrie scena dinaintea violului: "S-a asezat in genunchui si mi-a spus ca in 99 la suta din cazuri este un baiat bun. Nu stiu ce sa zic despre celelalte 1 la suta". Ronaldo a replicat prin intermediul ...