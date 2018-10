Cristiano Ronaldo, cu ceas de 2 milioane de euro la conferinta de presa de dinaintea meciului cu Manchester United

Atacantul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, a fost prezent, luni, la conferinţa de presă dinaintea meciului cu Manchester United din Liga Campionilor, şi a purtat un ceas de 2 milioane euro, informează cotidianul AS. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Ceasul cu diamante aparţine mărcii Jacob and Co, din gama Caviar Torubillon, având 424 de diamante albe şi roşii încrustate pe toată structura, inclusiv pe curea. Un astfel de ceas este evaluat la 2 milioane euro, iar publicaţia The Sun a subliniat că o asemenea piesă a fost cumpărată recent de rapper-ul Wizkid. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Meciul Manchester United - Juventus Torino se dispută în această seară, de la ora 22.00, în etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamente@news.ro.