Cristiano Ronaldo, eliminat in Liga Campionilor: S-a prabusit pe gazon si a inceput sa planga in hohote!

Olguta Vasilescu sustine ca PSD ar putea sa piarda guvernarea in urma conflictului intern izbucnit in partid dupa ce mai multi lideri cer demisia lui Liviu Dragnea.

Un avion care se pregătea să aterizeze pe aeroportul din Manila (Filipine) a provocat groază în rândul celor din sala de așteptare, dar și pasagerilor de la bord. Pur și simplu, aeronava a început să se încline și-n stânga, și-n dreapta, o aripă s-a îndoit și se părea că prăbușirea este inevitabilă. Strigătele de groază […] The post Imagini de groază pe aeroportul din Manila! Un avion se rotește în aer, la aterizare, și… VIDEO appeared first on Cancan.ro.