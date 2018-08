Cristiano Ronaldo si-a socat colegii de la Juventus » Ce a observat Douglas Costa cand pleca de la antrenament: "Nu am vazut niciodata asa ceva!"

Cristiano Ronaldo google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Venit in aceasta vara la Juventus de la Real Madrid pentru 112 milioane de euro, Cristiano Ronaldo impresioneaza, cum era asteptat, la formatia italiana. Mijlocasul ofensiv brazilian Douglas Costa a vorbit despre portughez si a dezvaluit ca a ramas impresionat de modul in care se antreneaza atacantul de 33 de ani. Vezi si: Real Madrid a invins Juventus cu 3-1, in International Champions Cup "Este imposibil sa tii ritmul impus de Cristiano Ronaldo la antrenamente. Cand noi ajungem, el e acolo si se antreneaza. Cand plecam, el continua sa se antreneze. Nu am vazut niciodata un asemenea jucator", a declarat Douglas Costa. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pag ...