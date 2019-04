Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman inca locuiesc in casa Ruxandrei Ion. „Stam la mansarda. Ne da de gol cainele!”

Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman sunt de 7 ani impreuna si formeaza unul dintre cele mai dragute cupluri din showbiz. Ea are 22 de ani, el, 26 si sunt cuminti si discreti, probabil si pentru ca Ruxandra Ion i-a luat nu doar in grija, ci si in casa si le impune o anumita linie.

Cristina Ciobanasu, Vlad Gherman si mama adoptiva a actritei formeaza o familie si acasa, si pe platourile de filmare, intrucat „copiii” fac parte din distributia productiei realizate de Ruxandra Ion (foto mic) pentru Antena 1, „Fructul oprit”. „In continuare locuim impreuna, alaturi de ea. Suntem o familie, nu e nimic iesit din comun”, a subliniat Cris.

Facand o comparatie cu parintii lui, Vlad a simtit nevoia sa vina insa cu o mica completare: „Sincer, daca ma intrebi pe mine, na, la mine era mult mai greu cand eram cu ai mei, cu doamna Ruxandra e altfel, parca suntem mai de gasca, e mai degajata relatia, plus ca avem cheie, in caz ca mergem undeva, avem cheie, nu deranjam pe nimeni, noi stam la mansarda”, a declarat, pentru Libertatea, Vlad Gherman.

Cu toate acestea, indragostitii sunt sabotati de patrupedul familiei cand se intorc acasa tarziu. „Mai latra cainele”, a punctat el. „E, asta e, cainele ne da de gol cand ajungem tarziu acasa”, a recunoscut si ea. In concluzie, convietuirea este confortabila, mai ales ca in timpul saptamanii programul e cam la fel pentru cei trei. „In fiecare zi, de luni pana vineri, plecam si ne intoarcem impreuna de la munca”, a precizat Cristina Ciobanasu.

Nu se grabesc cu nunta: „Nu vrem sa facem totul doar ca sa bifam”

Vlad a cerut-o in casatorie pe Cris, semn ca lucrurile sunt serioase intre ei. Anul acesta, in martie, indragostitii vor celebra 7 ani de la prima intalnire. Cum ramane insa cu nunta? „Nu ne grabim nicaieri, noi tot impreuna suntem, facem aceleasi lucruri si daca suntem casatoriti, si daca nu suntem”, explica Cristina Ciobanasu. Iar Vlad e de aceeasi parere: „Nu avem nevoie de un act care sa dovedeasca, negru pe alb, ca noi ne iubim cu adevarat. Sincer, astept momentul acela cand dupa biserica vom merge sa dansam, ne vor fi alaturi prieteni, familie, parinti care plang. Abia il asteptam, dar nu vrem sa ne grabim, nu vrem sa facem totul doar ca sa bifam”.

