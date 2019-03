Cristina Demetrescu: La ce trebuie sa se astepte zodiile pana la sfarsitul anului 2019

horoscop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astrologul Cristina Demetrescu ne prezinta principalele aspecte HOROSCOP Berbec Este foarte interesant 2019, an de imparteala. Este unul din acei ani in care socoteala trebuie sa va iasa corect, 50/50. Si se poate. Axa destinului a intrat pe segmentul Rac Capricorn, iar pentru voi asta inseamna orientare catre familie, casa, suflet, confort, tara chiar, pentru cei care inca nu au reusit sa se adapteze pe alte meleaguri. Pe de alta parte, Karma sta pe cariera, ceea ce spune ca ar trebui sa o lasati mai moale cu ambitiile. Tot pe cariera Saturn culmineaza si creeaza multor Berbeci sansa apogeului profesional si a unor reusite ce vin in urma unor eforturi. HOROSCOP Taur 2019 aduce pentru voi inceputul unei e ...