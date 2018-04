Cristina Demetrescu: Schimbari majore și perioade de cumpana in luna MAI, pentru unele zodii

ShareTweet Cristina Demetrescu iti spune care sunt previziunile astrologice pentru anul 2018, valabile si pentru luna mai. Se anunta schimbari majore si perioade de cumpana. Berbec Este copilul zodiacului, dar trebuie să dea un examen de maturitate profesional în acest an. Este un an prielnic pentru a avansa. Financiar le merge bine, pot apărea moşteniri. Să nu se bazeze pe nimeni în acest an, să nu-şi facă concediul cu prietenii. Nu e un an de distracţii. Taur Este un an bun pentru zodiile de pământ. Nu sunt într-o relaţie bună cu statul, cu şefii. În acest an, vor să ia decizii. Se pot căsători în anul 2018. Gemeni Au un an bun pentru sănătate, pentru muncă, schimbări profesionale. Se mai domoleşte planul conjugal. Intră într-o perioadă de schimbare, poate schimba chiar ţara, dar trebuie să înveţe. Rac Au un an foarte bun din punct de vedere sentimental, femeile pot face copii. Nu au însă un an conjugal foarte bun. Nu aş recomanda anul 2018 pentru nunţi, în ce priveşte această zodie. Zona lor vulnerabilă e cea a cheltuielilor, să nu se arunce în investiţii. Probabil şi de aici vine un pic de conflict conjugal. Continuarea pe kfetele.ro ShareTweet